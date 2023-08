Amanda Meirelles e campeão de reality culinário estão se conhecendo

Após ter rompido com Antônio Cara de Sapato (depois que ele não quis mais manter o acordo de fidelidade que tinham), a campeã do “BBB 23”, Amanda Meirelles, já tem um novo affair. Ela está conhecendo melhor Vitor Bourguignon, campeão do “Masterchef - Revanche”, em 2019.

Segundo fontes próximas à médica, o interesse de Vitor em Amanda vem de longe. “Quando ela venceu o programa, ele mandou algumas mensagens para ela via direct, se falaram, mas ela estava tão apaixonada pelo Sapato que nem deu bola. Por enquanto são conversantes”, conta um amigo, citando o termo da moda.

Os dois continuaram se falando, mas sem maiores investidas da parte de Amanda. Agora, porém, definitivamente solteira e livre, ela decidiu dar uma chance para o rapaz. “Eles têm muito em comum, ficam nessa ponte São Paulo-Curitiba, são engraçados... Pode dar liga”, afirma a fonte. O beijo ainda não saiu, mas quem conhece os dois garante que a química já está no ar nas muitas mensagens e ligações que trocam.

Mas Amanda tem dito aos amigos que, depois da experiência “traumática” com Sapato, quer seguir “carreira solo, curtir a vida e ficar longe de shipper”. Vitor Bourguignon tem 31 anos, nasceu em Brasília, mas mora em Curitiba desde pequeno. Ele participou do "Masterchef" duas vezes: em 2016, quando foi eliminado, e em 2019, numa revanche, da qual saiu vitorioso. Com isso, se tornbou empresário e abriu três restaurantes.

