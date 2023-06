Amanda Meirelles, do BBB 23, está namorando em 'segredo' uma amiga, diz colunista

Amanda Meirelles, campeã do "Big Brother Brasil 23", desmentiu que estaria vivendo um romance com Antônio Cara de Sapato, mas a sister pode estar, sim, namorando. O colunista Erlan Bastos, do Em Off, afirmou que a médica está de affair com uma mulher e que a relação é bastante discreta.

De acordo com a coluna, a “suposta” namorada de Amanda, do BBB 23, seria uma amiga de longa data da ganhadora, que ela conheceu há sete anos. Erlan não divulgou a identidade da sortuda, porém, garantiu que nos bastidores todos já sabem da relação.

Em conversa com Hugo Gloss, Amanda negou a informação e afirmou que se trata de um boato. “Essa notícia não procede, não, gente!”, garantiu a médica.