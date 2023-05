Amanda, campeã do BBB 23, demite toda sua equipe de redes sociais após vazamento de áudio; entenda

A campeã da edição de 2023 do Big Brother Brasil, Amanda Meirelles, realizou uma demissão em massa em sua equipe de redes sociais, um mês após o fim do reality show. O rompimento com a equipe ocorreu após o vazamento de um áudio atribuído a uma funcionária de Amanda, onde a mulher critica a relação da campeã com o lutador Cara de Sapato.

Segundo informações do portal Extra, a relação de Amanda com sua equipe já tinha diversos problemas. Uma fonte do jornal carioca afirmou que os funcionários da ex-BBB não tinham o preparo para lidar com o perfil de uma campeã, com erros em postagens, publicações sem áudio, entre outros problemas. A situação envolvendo Cara de Sapato teria sido o ponto final.

VEJA MAIS

Segundo informações do mesmo portal, Amanda e Cara de Sapato teriam tido uma conversa decisiva durante uma festa na casa do ex-BBB Fred Desimpedidos. Segundo o jornal, Sapato, que voltou para os Estados Unidos para se preparar para uma luta, e Amanda, que tem compromissos de uma campeã do BBB no Brasil, irão esperar um pelo outro durante o tempo em que estiverem separados.

Em um áudio que vazou a cerca de 15 dias, uma funcionária de Amanda reclama da relação da ex-sister com Sapato, que foi expulso da casa mais vigiada do Brasil após ser acusado de ter assediado a mexicana Dania Méndez. No mesmo dia, MC Guimê também foi expulso do reality show, pelo mesmo motivo.

No áudio, a integrante da equipe de Amanda critica a postura dos pais da ex-sister, que interferem na agenda da campeã do BBB 23 e apoiam a relação com Sapato. Também é criticada a postura do irmão de Amanda, que é chamado de “biscoiteiro”: termo utilizado para se referir a alguém que gosta de chamar atenção.

Mas o principal empecilho para a equipe é a relação com Cara de Sapato, que foi rejeitado por grande parte do público do reality show após o episódio que levou a sua expulsão: “A Amanda é um indivíduo e não deveria estar saindo para lá e para cá com o Sapato”, comenta a funcionária em um trecho do áudio.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)