Travessia: Oto e Ari brigam na frente de Dante

Ari insiste em visitar o Dante após o mestre ter passado mal e ter ido para o hospital. Mesmo com Oto pedindo que mantenha distância, o arquiteto não muda de ideia e vai ao apartamento do professor. Irritado com a chegada inesperada, Oto tenta impedir a entrada do golpista e os dois começam uma briga que só cessa quando Dante interfere.

Após Dante cessar a troca de socos entre a dupla, Oto decide aguardar na porta, do lado de fora, obedecendo ao pedido do professor. Enquanto isso, Ari aproveita para se atualizar do estado de saúde do mestre, já que não o via desde que ele deixou o hospital.

Oto não perde a oportunidade de alfinetar o filho de Núbia, o culpando pela internação de Dante, assim que o arquiteto resolve deixar o local. “Se ele passar mal de novo, a culpa é sua”, desabafa o hacker.

Sem papas na língua, Ari diz que Oto não deve se envolver no assunto, já que conhece o professor há pouco tempo. O hacker ignora o rival, mas aproveita enquanto Ari está indo embora para fazer um pedido inusitado: pede que o arquiteto abra mão da guarda de Tonho e o devolva para Brisa.

“Quando nascer o teu, você devolve!", responde Ari.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)