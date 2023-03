‘Travessia’: quem é a atriz filha de Carlinhos Brown? Conheça Clara Buarque

Em “Travessia”, novela das 21h da TV Globo, Bia (Clara Buarque) é estudante de biologia e futura noiva de Oto (Romulo Estrela). A personagem crescerá cada vez mais dentro da trama, principalmente porque ela será fundamental na descoberta do porquê o exame de DNA feito por Brisa (Lucy Alves) atestou que a maranhense não é mãe de Tonho (Vicente Alvite). O que muitos não sabem é que a atriz por trás de Bia é de uma família de estrelas.

Filha de Carlinhos Brown

Clara Buarque é filha do cantor e músico Carlinhos Brown, fruto do matrimônio do técnico do The Voice Kids com Helena Buarque. Mas a família de estrelas não para por aí, porque o sobrenome Buarque não é por acaso: Helena é filha de Chico com ninguém menos que Marieta Severo. O talento está no sangue.

Quem é Clara Buarque?

Clara Buarque faz a sua estreia em novelas em “Travessia”. A atriz de 24 anos já esteve em séries de TV e filmes, como, por exemplo, “Tudo Igual… SQN” e “Ó Paí, Ó 2”.

Ao anunciar a novidade profissional no Instagram, Clara escreveu: “Bia chega essa semana em ‘Travessia’. Sempre soube que a hora certa de estar aqui ia chegar. E cá estou eu, realizando mais um sonho”.

Bia ajudará Brisa a esclarecer que é mãe de Tonho

Parece que as duas personagens deixarão a rivalidade por Oto de lado. Depois que um exame atestou que o exame de Brisa não bate com o de Tonho, é Bia quem ajudará a protagonista a provar que ela é, sim, mãe do pequeno.

A estudante de biologia descobrirá que a rival sofre de uma condição genética rara chamada quimerismo, que causa alteração no DNA. A revelação só será feita quando Brisa parir o segundo filho.