‘Travessia’: quem é a mãe de Tonho? Saiba o que é o quimerismo, doença de Brisa

O final do capítulo de “Travessia”, de segunda-feira (13), deixou os telespectadores chocados após uma revelação bombástica: o teste de DNA feito por Brisa (Lucy Alves) para confirmar a paternidade de Tonho (Vicente Alvite) atestou que, na verdade, ela não é mãe do menino. "Eu não sou mãe do filho que eu pari?", indagou a protagonista ao médico.

Assista ao momento:

A revelação fará uma reviravolta na trama, já que a afilhada de Creusa (Luci Pereira) vai perder a guarda do herdeiro para Ari (Chay Suede) - que, por outro lado, teve a paternidade confirmada pelo teste. Com isso, um mistério rondará a novela: quem é a mãe de Tonho?

Quem é a mãe de Tonho?

Uma nova reviravolta na novela mudará os rumos e dará à Brisa a guarda de Tonho novamente: Brisa é a mãe do pequeno.

O motivo do resultado do DNA é que a mocinha sofre de uma alteração genética chamada quimerismo, em que a pessoa conta com diferentes tipos de DNA no corpo. Mas Brisa só descobrirá a condição após dar à luz ao seu segundo filho, se não houver mudança no roteiro de Glória Perez.

O que é quimerismo?

Quimerismo é uma condição rara, em que a pessoa pode ter DNA híbrido, ou seja, dois ou mais tipos distintos de DNA. O caso da personagem da novela das nove é inspirado na história de Lydia Fairchild.

A estadunidense Lydia Fairchild precisou fazer um exame de DNA para ter acesso a assistência social. No entanto, os testes afirmaram que os seus três filhos não eram biológicos. O Estado entrou com um processo contra Fairchild por fraude na previdência e, após longos meses, foi constatado que a jovem era portadora de quimerismo.