Quimerismo: o que é, quais os tipos e qual o tratamento para essa condição do corpo

O que é quimerismo? Essa é uma condição rara em que uma pessoa tem células de dois indivíduos diferentes em seu corpo. Isso acontece quando dois embriões se fundem no útero da mãe, formando uma única pessoa com duas linhagens genéticas distintas, ou melhor, dois DNA.

Embora essa condição possa parecer assustadora, ela geralmente não causa sintomas ou problemas de saúde significativos. Na verdade, muitas pessoas com quimerismo nunca descobrem que têm essa condição, a menos que façam testes genéticos - os famosos Testes de DNA - por outros motivos.

Professor de Biologia explica o que é quimerismo

No entanto, em alguns casos, o quimerismo pode levar a complicações médicas. Por exemplo, uma pessoa com células diferentes em diferentes partes do corpo pode ter problemas de rejeição de órgãos durante transplantes.

Felizmente, existem tratamentos disponíveis para ajudar a gerenciar os sintomas do quimerismo. O tratamento geralmente envolve monitoramento regular da saúde e dos órgãos, bem como terapias para tratar quaisquer sintomas ou complicações.

Se você suspeita que pode ter quimerismo ou está preocupado com os sintomas que está experimentando, é importante consultar um médico. Eles podem realizar testes genéticos para determinar se você tem essa condição e trabalhar com você para criar um plano de tratamento personalizado para suas necessidades específicas.

Quais os tipos de Quimerismo?

Existem quatro tipos principais de quimerismo, incluindo o quimerismo natural, artificial, microquimerismo e quimerismo gêmeo, são eles:

Quimerismo natural é o tipo mais comum e ocorre antes do nascimento. Esse tipo de quimerismo pode ocorrer quando dois ou mais zigotos se fundem ou quando há a transferência de células entre a mãe e o bebê através da placenta ou mesmo pela troca de células entre bebês em caso de gravidez de gêmeos. Já o quimerismo artificial ocorre por meio de intervenções médicas ou científicas, como transfusões de sangue, transplantes de medula óssea ou órgãos.

microquimerismo é o tipo mais comum de quimerismo em humanos e ocorre quando a quantidade de células geneticamente diferentes é pequena. Esse tipo de quimerismo pode acontecer durante a gravidez em caso de troca de células entre a mãe e o bebê ou após transplantes de medula óssea.

Quimerismo gêmeo ocorre durante a gestação de gêmeos, quando um dos fetos morre e o outro feto absorve algumas de suas células, resultando em um bebê com seu próprio material genético e o material genético de seu irmão.

Entenda o que é uma quimera humana:

Quais sintomas do Quimerismo? Como identificar?

Os sintomas do quimerismo podem incluir áreas do corpo com pigmentações distintas, olhos com cores diferentes e alterações na formação dos órgãos sexuais. No entanto, uma pessoa com quimerismo nem sempre manifesta sintomas e a alteração pode passar a vida toda sem ser descoberta.

O diagnóstico do quimerismo é feito através de testes genéticos em diferentes tecidos do corpo, onde se verifica a presença de dois ou mais tipos de DNA. Se você suspeita que pode ter quimerismo ou está preocupado com os sintomas que está experimentando, é importante consultar um médico para avaliar e investigar a condição.