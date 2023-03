Novela Travessia: Exame de DNA conclui que Brisa não é mãe de Tonho

Brisa, Ari e Tonho finalmente terão o resultado do exame de DNA feito para confirmar a paternidade do arquiteto. Na esperança de descobrir, com a ajuda do procedimento, o “parente de sangue” que logo cruzará o seu caminho, a maranhense e Marineide vão até a clínica, encontram com Núbia e ouvem da recepcionista que “deu um probleminha” no exame.

Núbia imagina que o “probleminha” esteja relacionado com Ari e conclui que o marido de Chiara não seja pai de Tonho. Assim que ouve a informação, ela interrompe a fala da recepcionista do local e acusa Brisa de ser mentirosa.

“Probleminha em exame de paternidade, é? Essa 'urubua' nunca me enganou! Eu sempre soube que não prestava, Ari é que não me ouvia”, afirma Núbia.

A maranhense se irrita e tenta rebater os ataques da ex-sogra, mas é contida por Marineide. Irritada, Núbia liga para Ari e diz para o filho não acreditar em nada do que Brisa fale, porque o exame apontou que ele não é pai de Tonho, segundo o que ela conclui.

A notícia deixa Ari transtornado e sem acreditar que não seja pai do garoto. Enquanto isso, o médico chega ao local e confirma a paternidade do arquiteto, mas diz que Brisa não é a mãe verdadeira de Tonho. "Impossível! A senhora não é a mãe desse menino!", diz o profissional.

“Eu não sou mãe do filho que eu pari?", questiona a maranhense.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)