Travessia: Ari tenta convencer Guerra de que não planejou golpe contra o empresário

Ari quer tentar convencer Guerra de que ter se tornado o novo sócio da construtora foi decisão do empresário, enquanto estava internado no hospital. Após o confronto com Cidália, que não acredita no golpista, ele encontra o pai de Chiara e afirma que a ideia partiu dele, com medo que Chiara não conseguisse administrar o negócio, caso morresse após o atentado.

Acompanhado de Chiara, Guerra fica irritado ao ver Ari em sua frente. Ao se deparar com o golpista, o empresário fica exaltado e o filho de Núbia logo começa a mentir para enganar o sogro.

“Seu Guerra, o aluguel da casa eu fiz da minha cabeça, mas as ações no meu nome foi o senhor que mandou”, mente o arquiteto.

O pai de Chiara sabe que jamais tomaria essa decisão, porém Ari afirma que tudo aconteceu logo após o atentado no carro em que Guerra estava com Cidália.

“Eu nunca disse isso a você! Nunca lhe pedi para falsificar minha assinatura! Nunca!”, aponta Guerra.

Para se livrar da acusação, o marido de Chiara explica que nunca falsificou os documentos referentes às ações da empresa. Segundo Ari, enquanto Guerra estava internado, ele teria pedido ao arquiteto que transferisse as ações da empresa para seu nome. Ainda na versão contada pelo arquiteto, ele não teria concordado com o suposto pedido.

Desacreditado de que tenha feito o pedido ao genro, o empresário vai até o armário do escritório e fica ainda mais chocado ao perceber que os documentos não se encontram no local.

“Nunca pensei que ele não lembrasse. Achei que estava tudo certo e ele não queria mais tocar no assunto”, responderá Ari ao ser questionado por Chiara.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)