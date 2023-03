Travessia: Ari mostra a todos da construtora que é o novo sócio da empresa

Em Travessia, Ari começará a ver o resultado do golpe dado em Guerra. Durante a reunião para transferir a posse dos casarões de São Luís para a construtora, o representante dos imóveis do Maranhão fica sabendo que o pai de Chiara desistiu do negócio e é imediatamente contestado por Cidália, que acredita se tratar de um engano. Logo o arquiteto assume a responsabilidade pela decisão e informa que é o novo sócio da empresa.

Ari informa a todos que, como novo sócio, retirou o nome da empresa da licitação dos casarões. O negócio era o sonho do pai de Chiara há 20 anos; ele desejava derrubar os imóveis de São Luís para criar um novo shopping center no lugar.

"Só porque está numa união estável com a filha do Guerra, acha que isso lhe dá algum poder aqui dentro da empresa?", dirá Cidália, irritada com o rapaz.

O filho de Núbia logo comprova o que acabou de falar e exibe os documentos, mostrando a todos que é, de fato, o novo sócio da construtora Guerra.

Irritada e sem acreditar no que acaba de ver, Cidália pede aos funcionários da empresa e ao representante dos casarões que desconfiderem a papelada apresentada pelo noivo de Chiara.

“Isso é uma falsificação evidente! O Guerra nunca passaria ações pra esse rapaz! Nunca! Acabou de fazer um contrato de união estável dele com a filha tomando todas as precauções para resguardar os bens", contará Cidália.

Vendo toda a confusão, o representante do imóvel resolve suspender de vez o negócio e vai embora da reunião, deixando Cidália ainda mais furiosa e Ari comemorando o triunfo.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)