Travessia: 'Falei que um dia tu irias saber quem era Ari', diz Brisa para Chiara

Ari deixou a casa de Guerra após se tornar o novo sócio da construtora. Desesperada por não saber onde o marido está, Chiara procura Brisa e a maranhense logo percebe que o sumiço faz parte de um golpe do arquiteto. Irritada, Brisa relembra a filha de Guerra de já ter alertado, no passado, sobre a verdadeira face do pai de Tonho.

Chiara vai até o apartamento de Brisa atrás de notícias do marido, porém fica ainda mais abalada quando percebe que nem a maranhense sabe onde ele está. Quando a filha de Guerra conta que Núbia também desapareceu, a mãe de Tonho entende que Ari deve estar tramando algo com a ajuda de Núbia.

“Mas é muito cobra! Aquilo não vale o que o gato enterra! Quando eu digo… Estão mancomunados os dois. Tramaram juntos, mas o que foi que eles tramaram? Para onde é que eles foram? Para onde que eles levaram Tonho?", questionará a mãe de Tonho.

A filha de Guerra não dá ouvidos aos ataques de Brisa sobre a ex-sogra e reforça só querer entender o que está acontecendo e por que o marido sumiu com todas as roupas dele e do filho. A mãe de Tonho não perderá a oportunidade de relembrar os conselhos que deu para Chiara no passado.

“Falei que um dia tu ias saber quem era Ari, não falei? Comigo ele fez igual, quando te conheceu”

Na tentativa de achar uma justificativa, Chiara diz que quando conheceu Ari, não sabia que ele era casado e tinha filho, mas Brisa rebate novamente a fala da jovem.

"E ele ia contar? Veio aqui pro Rio para ficar dois dias e era toda hora arranjando desculpa para não voltar. Quando eu fui ver, estava noivo de ti", relembrará Brisa, quando Chiara decide ir embora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)