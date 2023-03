Resumo da novela Travessia: saiba o que ocorre nesta terça-feira, 7. ()

Mais um capítulo da novela Travessia, da Rede Globo, vai ao ar a partir das 21h desta terça-feira, 7. A trama terá muitas reviravoltas. A personagem Cidália (Cassia Kis) não conseguirá revelar a Guerra (Humberto Martins) a jogada de Ari (Chay Suede), já que ele retirou a empresa de Guerra da licitação.

Chiara (personagem de Jade Picon) dirá a Brisa (interpretada por Lucy Alves) que as coisas dela e do filho Tonho (Vicente Alvite) foram levadas de sua casa por Ari. As revelações não param, e Núbia (Drica Moraes) ficará surpresa quando o filho contar que agora é sócio de Guerra. Por outro lado, Chiara se negará a ouvir o que Ari tem a dizer, ela não quer as suas explicações.

A personagem de Bel Kutner, Lídia, irá relembrar Talita (Dandara Mariana) e Gil (Rafael Losso) uma fala de Cidália, quando declarou que todos são suspeitos de serem cúmplices de Ari.

Em outro momento do capítulo, Guida (Alessandra Negrini) dirá a Chiara que a casa está alugada para Prates. Não satisfeita, Cidália também contará a Chiara e a Dina (Renata Tobelem) tudo sobre o golpe que Ari aplicou.

Zezinho (Paulo Tiefenthaler) irá acenar para o empresário Moretti (Rodrigo Lombardi), mas este fingirá que não o viu.

Creusa (Luci Pereira) conhece a história envolvendo Ari e contará a Brisa que o pai de Tonho roubou Guerra. Já Ari avisará a Dante (Marcos Caruso) que Guerra desistiu da licitação.