Travessia: Guida enfrenta Ari e pede casa alugada de volta

Guida descobre que Ari é seu novo inquilino logo após ficar sabendo que ele é o novo sócio da construtora. Irritada por perceber que indiretamente fez parte do golpe contra o novo namorado, a mãe de Rudá vai até o imóvel exigir que o golpista saia do local.

Ao se deparar com Guida na entrada da residência, o filho de Núbia pedirá para que ela seja breve, pois ele tem compromisso. Indo direto ao ponto, a namorada de Guerra fala para o arquiteto que quer de volta a mansão alugada por ele.

Como o imóvel foi alugado pelo prazo de dois meses, o ex-marido de Brisa ironicamente irá recordar Guida de que somente após esse período ela terá acesso novamente à mansão.

"Não assinei nada com você! Nada! Vou devolver o adiantamento e você saia daqui! Trate de arranjar outro lugar para ficar. Na minha casa, não quero. Se não for por bem, vai ser por mal. Você escolhe!", diz ela.

Ari novamente não se sentirá atingido pelo tom de ameaça e fala que já está de decisão tomada, irritando ainda mais a namorada de Guerra. "Escolhi: eu fico!", rebate o arquiteto.

"Eu nem devia estar aqui me preocupando com isso. Logo logo você vai sair arrastado pela polícia, com algema e tudo. Ou você acha que já não deram parte do seu roubo?", reage a mãe de Rudá.

Na tentativa de convencer que não é um golpista, Ari informa a proprietária da mansão que as ações da empresa foram passadas a ele por desejo do pai de Chiara.

"Claro, ele te ama! Onde é que a Chiara achou você, hein?!", ironiza Guida.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)