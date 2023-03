Novela Travessia: Moretti foge em ônibus para se distanciar de Zezinho

Moretti tenta de todas as formas fugir de Zezinho, mas, desde que soube do atentado no carro de Guerra, o golpista está decidido a encontrar o ex-marido de Guida para cobrar dinheiro pelos serviços prestados e continuar guardando os segredos que envolvem ele e o empresário. Desta vez, o bandido vai até o prédio onde o milionário mora e o deixa sem saber o que fazer.

Ao ver Moretti sair do prédio luxuoso onde mora, Zezinho aparece de surpresa e cumprimenta o empresário. Sem saída, o ex-marido de Guida pensa rápido e pega o primeiro ônibus que passa na porta do imóvel.

Dentro do ônibus lotado é que Moretti percebe o que acabou de fazer e decide perguntar a um dos passageiros em qual bairro estão. "Que lugar é esse? Onde é que a gente está?”, diz ele.

Ao ouvir do passageiro que estão em Caxias, na Baixada Fluminense, o empresário fica desesperado, desce do ônibus e dá um jeito de voltar até sua casa, do outro lado da cidade.