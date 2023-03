Travessia: Núbia aconselha Ari a devolver as ações da construtora para Guerra

Triste em ver Guerra e Chiara se afastando do filho, Núbia toma uma decisão e aconselha Ari a devolver as ações da construtora, que ele diz ter sido presente do ex-sogro. Sem saber que, na verdade, o rapaz deu um golpe no empresário, a maranhense implora ao arquiteto após ter sido ignorada pelo pai de Chiara.

O pedido da mãe deixa Ari chocado, mas a tentativa de Núbia dá errado já que ele segue com os planos de continuar sendo sócio na construtora.

“Não vale a pena se indispor com uma pessoa como seu Guerra, meu filho. Uma pessoa boa como ele, um homem de valor. Se ele diz que não lembra que te deu essas ações, vai ver que não lembra mesmo”, argumentará Núbia.

A maranhense seguirá tentando fazer o filho voltar atrás, afirmando que Guerra mudou a vida de sua família após a chegada no Rio de Janeiro.

"Não despreze o que a gente fez por ele, não, porque foi muito também. Me pressionou para fazer campanha contra a causa do professor [Dante], ganhou a licitação naqueles vídeos que eu fiz. Eu sei que foi ali que ele ganhou", responderá o arquiteto.

Núbia seguirá tentando mudar a cabeça de Ari para tentar a reaproximação da família com Guerra. Decidido a continuar na empresa e irritado com o pedido da mãe, o ex-noivo de Chiara sairá, deixando a avó de Tonho falando sozinha.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)