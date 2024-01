Terra e Paixão: Tony Ramos gravou quatro finais diferentes para seu personagem

A novela “Terra e Paixão” chega ao fim nesta sexta-feira, 19. Escrita por Walcyr Carrasco, a trama tem como vilão Antônio La Selva (Tony Ramos), um rico e poderoso fazendeiro de Nova Primavera. O desfecho da história do personagem ainda não está definido, o ator Tony Ramos gravou quatro diferentes finais.

Walcyr Carrasco é conhecido pelo tom dramático e cheio de suspense em suas novelas, e “Terra e Paixão” não seria a exceção. A direção geral do folhetim, sob o comando de Luiz Henrique Rios, deve decidir o fim de Antônio poucas horas antes do capítulo ir ao ar.

Entre os possíveis desfechos, está a morte do personagem após fugir da prisão. O fazendeiro, preso pela polícia pelo atentado à vida de Lucinda (Débora Falabella), namorada do delegado Marino (Leandro Lima), tentará escapar enquanto é transferido para o presídio. Entretanto, o plano não será bem sucedido.

As demais possibilidades não foram divulgadas e devem ser mantidas em segredo pela emissora até a exibição do capítulo final. No lugar de “Terra e Paixão” entra “Renascer”, remake da novela de 1993 escrita por Benedito Ruy Barbosa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da jornalista de Oliberal.com Mirelly Pires)