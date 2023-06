Terra e Paixão: Daniel e Irene planejam golpe contra Aline

Em "Terra e Paixão", Antônio (Tony Ramos) oficializou Daniel (Johnny Massaro) como o sucessor nos negócios da família La Selva. Após assinar os papéis que confirmam a transferência, o advogado é manipulado por Irene (Gloria Pires) para aproveitar a oportunidade e dar um golpe em Aline (Bárbara Reis), ganhando ainda mais a confiança do pai.

Daniel procura a dondoca para conversar e expõe o medo de que o vilão volte atrás na decisão, já que desconfia da relação do advogado com a viúva. Irene percebe que o filho está fragilizado e aflito, o que pode ser uma boa oportunidade para colocar seu plano contra Aline em ação.

"Eu sei, eu sei, os papéis são um avanço, mas seu pai pode 'voltar atrás'. Tem só uma coisa que faria seu pai nunca 'voltar atrás': se você conseguir as terras da viúva. É o que ele mais quer", afirma a esposa de Antônio.

O advogado imediatamente entende o que a mãe está tentando fazer e reforça que não tem intenção de enganar a mãe de João (Matheus Assis), por quem é apaixonado. Interessada em garantir a fortuna para o filho, Irene diz que adora a honestidade do rapaz, mas que agora é preciso dar um golpe e ficar com as terras da produtora rural.

Preocupado com o destino da relação com a ex-professora, Daniel deixa claro que a moça jamais o perdoará se ele a trair.

"Chega. Deixe de ser fraco. Vamos falar sério? Você nunca vai se casar com ela, vai? Não responda. Você vai fazer tudo como tem que ser e casar com a Graça que, além do mais, está grávida de você. Essa moça, Aline, vai te odiar de qualquer maneira. Então, pelo menos tire alguma vantagem disso. Pare de brincar de bom menino", orienta a dondoca, enquanto Daniel confirma que vai participar do golpe.