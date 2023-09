Atriz trans, Gabriela Medeiros, é escolhida para viver Buba no remake de 'Renascer'

A atriz transexual Gabriela Medeiros vai interpretar Buba no remake de "Renascer". A estreante em novelas foi aprovada depois de passar por alguns testes. Em 1993, quando foi exibida pela primeira vez, Buba foi interpretada por uma mulher cis, a atriz Maria Luísa Mendonça, que também era um rosto novo e tinha a mesma idade na época.

Na primeira versão do sucesso de Benedito Ruy Barbosa, Buba era uma personagem intersexual, nascida com ambos os sexos, condição antigamente conhecida como hermafroditismo. A nova Buba, Gabriela Medeiros é de São Paulo e pode ser vista no elenco da série "Vicky e a Musa", do Globoplay, vivendo a personagem Dani, e atuando ao lado de João Guilherme e Nicolas Prattes, entre outros.

Marco Ricca e Maria Luisa Mendonça na primeira versão de "Renascer" (Reprodução Globoplay)

VEJA MAIS