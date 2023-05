Terra e Paixão: quem é Irene, personagem de Gloria Pires, na novela da TV Globo?

Irene, personagem de Gloria Pires em "Terra e Paixão", é uma mulher manipuladora e apaixonada por dinheiro. Na trama, ela detesta o enteado Caio (Cauã Reymond) e faz de tudo para convencer o marido Antônio La Selva (Tony Ramos) a priorizar os outros dois filhos, Petra (Debora Ozório) e Daniel (Johnny Massaro), como os escolhidos para assumir os negócios da família futuramente.

Quem é Irene em "Terra e Paixão"?

Irene esconde segredos que apenas Cândida (Susana Vieira), dona do bar da cidade e quem sabe tudo sobre o passado da família La Selva, especialmente da vida da dondoca.

Antes de casar, a mãe de Petra era prostituta e trabalhava no bordel de Nova Primavera, onde conheceu Antônio e mudou de vida. Como é defensora da família e quer ter uma postura respeitável, Irene tem medo de que esse segredo revisite e choque os moradores da cidade.

Mesmo sabendo que Caio é o filho de Antônio que mais entende de agronegócio, a dondoca não quer que o enteado fique no lugar do marido no futuro. Vive em "pé de guerra" com o enteado porque toda vez que fica perto do rapaz, ela lembra de Agatha (Bianca Bin), primeira esposa do fazendeiro e por quem ele era perdidamente apaixonado.