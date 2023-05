Terra e Paixão: quem é Aline, personagem de Bárbara Reis, na novela da TV Globo?

Na novela "Terra e Paixão", Bárbara Reis interpreta Aline, uma mulher simples que fica viúva após o marido ser assassinado a mando de Antônio La Selva (Tony Ramos), fazendeiro que deseja tomar o local onde ela e a família moram - herança deixada pelo pai de Samuel (Ítalo Martins). Após o assassinato do rapaz, a moça se dedica a aprender tudo sobre plantações para continuar o trabalho na fazenda onde vive.

Quem é Aline em "Terra e Paixão"?

Aline é professora e trabalha na escola de Nova Primavera, comandada por Gladys (Leona Cavalli), diretora do local. No dia em que Samuel é assassinado, ela consegue, com ajuda de Caio (Cauã Reymond), fugir e se salvar, com João (Matheus Assis), seu filho pequeno.

Em luta por vingança, a viúva decidiu comandar os negócios da família e se recusa a vender a propriedade para Antônio. Segundo o fazendeiro poderoso, a terra pertence à família e ele não revela o verdadeiro motivo para insistir tanto em tomar a propriedade de Aline.

A mãe de João conta com a ajuda de Jonatas (Paulo Lessa), agricultor e primo de Samuel e apaixonado por ela, para administrar a fazenda e aprender a lidar com as máquinas utilizadas nas plantações.