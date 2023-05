Terra e Paixão: qual o segredo por trás das terras de Aline?

A novela "Terra e Paixão", exibida pela Globo, estreou esta semana e o embate entre Aline (Bárbara Reis) e Antônio La Selva (Tony Ramos) foi um dos assuntos questionados pelos telespectadores. O marido de Irene (Glória Pires) é obcecado pelas terras onde a professora mora com a família e nunca contou para ninguém o real motivo. Para tirar a família de lá, ele foi capaz de mandar assassinar Samuel (Ítalo Martins), marido da protagonista.

Qual o segredo por trás das terras?

Quando ainda comandava os negócios dos La Selva, o avô de Caio (Cauã Reymond) cedeu parte de uma de suas fazendas ao sogro de Aline. Na trama, o vilão Antônio La Selva sempre reforça que não reconhece a doação feita pelo pai no passado e quer tomar as terras por se tratar de um direito de toda a família.

O verdadeiro motivo de Antônio são as fontes de água presentes na região, já que em sua fazenda, os recursos hídricos estão se esgotando. O único que sabe do segredo do fazendeiro é o irmão dele, Ademir (Charles Fricks), que garante não revelar a ninguém as motivações do personagem de Tony Ramos.