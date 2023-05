Terra e Paixão: conheça os principais personagens da novela das nove

Nova aposta de Walcyr Carrasco, "Terra e Paixão" conta com nomes conhecidos no elenco, como Bárbara Reis, Tony Ramos, Cauã Reymond, Johnny Massaro, Débora Ozório e Gloria Pires. A trama, exibida pela Globo, aborda questões agrárias, mistérios entre famílias, histórias de amor e o desejo de justiça. Conheça a história dos principais personagens.

Bárbara Reis - Aline

Aline luta para defender o legado deixado pelo ex-marido Samuel, assassinado em uma tentativa dos capangas de Antônio La Selva de invadirem as terras onde ele vivia com a família. Agora viúva e com um filho pequeno, a protagonista teve que deixar a vida de professora para se tornar produtora agrícola e aprender do zero tudo o que é referente às plantações e levantar novamente o negócio de Samuel.

Tony Ramos - Antônio La Selva

Na trama, o ator dá vida ao maior e mais respeitado produtor rural de Nova Primavera e da região, que vive um embate com Aline, já que tenta de todas as formas tomar as terras da moça e não revela o real motivo.

É pai de Caio (Cauã Reymond), com a primeira esposa, Agatha, que morreu no parto. Desde a infância de Caio, o fazendeiro o culpa pela morte da ex-mulher no parto e humilha o rapaz de todas as formas. Casado com Irene (Gloria Pires), ele também tem outros dois filhos: Petra (Débora Ozório) e Daniel (Johnny Massaro).

Cauã Reymond - Caio

Caio ajuda o pai, Antônio La Selva, com os trabalhos da fazenda. Mesmo entendendo de tudo das plantações, é humilhado e, desde a infância, rejeitado pelo pai e pela madrasta. É um homem generoso e tenta ajudar as pessoas ao redor, como Aline, quem ele ajudou quando a fazenda de Samuel foi incendiada por capangas de um assassino - que ele nem imagina ser o pai.

Johnny Massaro - Daniel

Filho de Antônio, o advogado tem um bom coração, mas é influenciado pela mãe e passará a viver em "guerra" com Petra, irmã mais nova, pela herança do pai. Ele e o irmão, Caio, têm uma relação boa, o que mudará com a chegada de Aline, por quem ele e Caio se apaixonarão.

Glória Pires - Irene

Após a morte de Agatha, a misteriosa Irene se tornou a esposa de Antônio La Selva e, com ele, teve dois filhos e tenta a todo momento colocá-los contra Caio, que ela rejeita por ser fruto de outro relacionamento do marido, além de ser quem mais entende dos assuntos voltados ao agronegócio.

Débora Ozório - Petra

Filha mais nova de Antônio e Irene, Petra é formada em agronomia e uma garota frágil, que vive correndo riscos por ser viciada em remédios. Conhece Luigi (Rainer Cadete) pela internet e acaba sendo influenciada pelo italiano e passa a querer tomar posse de toda a fortuna da família para ela.

