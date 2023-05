Terra e Paixão: quem é Gladys, personagem de Leona Cavalli, na novela da TV Globo?

Gladys, personagem de Leona Cavalli, é a diretora da escola de Nova Primaveira, cidade fictícia de "Terra e Paixão", novela exibida pela TV Globo. No folhetim escrito por Walcyr Carrasco, ela vive um casamento tradicional com o empresário Tadeu (Claudio Gabriel) e já foi chefe de Aline (Bárbara Reis), que passará a ser uma grande amiga.

Quem é Gladys em "Terra e Paixão"?

Com Tadeu, a diretora teve Graça (Agatha Moreira), noiva do filho mais novo de Antônio La Selva (Tony Ramos). Gladys vive um casamento duvidoso e apenas de aparências e se define como uma pessoa "defensora da moral e dos bons costumes". Ao mesmo tempo, ela mantém um caso com Luigi (Rainer Cadete), um italiano trambiqueiro que conheceu pelas redes sociais e que também namora Petra (Débora Ozório), tudo por causa do grande interesse no patrimônio dos La Selva.

Na trama, Gladys quer se separar para seguir o coração e tornar pública a relação com o italiano, mas passa a viver em conflito quando pensa nos valores familiares que ela defendia antes de conhecer Luigi. O coração da mãe de Graça ficará ainda mais dividido quando o estrangeiro chegar em Nova Primaveira, o que também pode fazer com que os segredos dela venham à tona.