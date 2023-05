Terra e Paixão: quem é Jonatas, personagem de Paulo Lessa, na novela da TV Globo?

Em "Terra e Paixão", nova novela de Walcyr Carrasco, Paulo Lessa dá vida ao agricultor e ativista Jonatas, um dos personagens do núcleo principal do folhetim que substitui "Travessia", desde o último dia 8, na programação da TV Globo. Na trama, Jonatas vai disputar o amor de Aline (Bárbara Reis), com Daniel (Johnny Massaro) e Caio (Cauã Reymond).

Quem é Jonatas em "Terra e Paixão"?

Jonatas é filho de Gentil (Flávio Bauraqui), irmão de Menah (Camilla Damião) e primo de Samuel (Ítalo Martins) - ex-marido de Aline, que foi assassinado a mando de Antônio La Selva (Tony Ramos). Após a morte do marido, a viúva ficou sozinha com o filho, João (Matheus Assis), e o personagem de Lessa foi a peça principal para ajudá-la na fazenda.

Aline é professora e não lidava diretamente com a plantação, já que o trabalho era exercido pelo marido, nas terras herdadas do pai. Mesmo após as frequentes ameaças para deixar o local, a mãe de João preferiu retomar os trabalhos na propriedade e recebeu ajuda de Jonatas - apaixonado por ela há muito tempo - a manusear as plantadeiras e aprender a plantar, se tornando o "braço direito" da moça.

Convivendo ainda mais com Aline, o agricultor percebeu que o sentimento ficou ainda maior e agora terá que lutar pelo que sente, já que os irmãos La Selva também estão apaixonados por ela, que é a inimiga número um do vilão interpretado por Tony Ramos.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)