Entenda o albinismo de Cristian em 'Terra e Paixão': não envolve apenas a questão de pele

Quem está acompanhando a novela "Terra e Paixão" já viu que um dos temas da trama trata sobre o albinismo. O personagem de Cristian, vivido por Felipe Melquiades, tem a condição e sofre preconceito na escola. Um dos capítulos da semana passada mostrou o momento que o garoto foi coagido por outras crianças.

Diante disso, a trama tenta mostrar que para além da condição de pele, as pessoas com albinismo também sofrem com o preconceito.

Sobre o albinismo

É uma condição de natureza genética que tem como principal característica a falta de melanina, um pigmento produzido em nosso organismo e que apresenta diversas funções, entre elas, a proteção do material genético (DNA) que se encontra em nossas células, e o desenvolvimento correto de estruturas oculares, como no caso da retina.