Terra e Paixão: Caio fica chocado ao ver Graça usando brincos de Agatha

Na novela "Terra e Paixão", exibida pela Globo, Irene (Gloria Pires) apoia o noivado do filho Daniel (Johnny Massaro) com Graça (Agatha Moreira). Como a ricaça quer que a moça se sinta cada vez mais como parte dos La Selva, ela decide presenteá-la com um par de brincos deixados por Agatha (Bianca Bin), deixando Caio (Cauã Reymond) furioso ao flagrar as joias na cunhada.

VEJA MAIS

Irene vai a um jantar na casa da noiva de Daniel e aproveita a oportunidade para dar os adereços. "Trouxe um presente especial: esses brincos. É uma joia que está há muito tempo na família de meu marido", disse ela.

Sem saber a verdadeira origem do presente, Graça vai para a boutique e usa os brincos para trabalhar. No mesmo dia, Caio vai até o estabelecimento comprar um presente e fica chocado ao ver a noiva do irmão usando os brincos da falecida mãe dele.

"Esses brincos são da minha mãe. Tira esses brincos!", grita ele, deixando Graça assustada.