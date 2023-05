Terra e Paixão: Antônio faz proposta a Luigi para salvar Petra dos remédios

Na novela "Terra e Paixão", da TV Globo,a desconfiança de Antônio (Tony Ramos) com Luigi (Rainer Cadete) cresce cada vez mais. Convencido de que o namorado de Petra (Débora Ozório) é mentiroso, o fazendeiro faz uma proposta ao trambiqueiro para ajudar a filha a largar o vício com os remédios. Em troca, o marido de Irene (Gloria Pires) promete não revelar o que sabe sobre ele e até apoiar a relação do casal.

Antônio chama o genro para conversar e deixa claro que não acredita na história de que é milionário e mora em um castelo na Europa. "Tem um milhão para depositar na minha conta agora? Pode ser em euros, dólares, até em reais. Não tem. Eu e você sabemos que não tem", diz o vilão.

Confirmando que o namorado de Petra é um golpista, o fazendeiro então faz uma proposta e, em troca, pede que consiga mudar a vida de Luigi e até apoiar o relacionamento com a filha. Para isso, o inimigo de Aline (Bárbara Reis) quer que o italiano livre a agrônoma do vício dos remédios para que ela volte à vida de antes e consiga assumir os negócios da família junto a Daniel (Johnny Massaro).

"Esses remédios deixam minha filha dopada. Ela parou de trabalhar como agrônoma porque não tem mais condições físicas. Às vezes nem anda direito. Você, italiano, acendeu minha esperança. Minha filha gosta de você. Quem sabe até casa com minha filha? Desde que faça Petra parar com os remédios. Fará bem para você também. Aceita? Tenho sua palavra?", afirma o pai de Petra.