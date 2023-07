Terra e Paixão: Caio encontra Aline desmaiada e salva a vida da professora após ataque de Ramiro

Na novela "Terra e Paixão", Ramiro (Amaury Lorenzo) coloca em prática mais um plano ordenado por Antônio (Tony Ramos). Após o vilão mandar o capataz afogar e matar Aline (Bárbara Reis), a moça consegue sobreviver após ser encontrada no riacho por Caio (Cauã Reymond).

Após ser raptada por Ramiro, a professora tentou lutar para se livrar do capanga, mas ele acabou conseguindo afogá-la no riacho da propriedade dela. No local, Caio avista o capataz do pai e desconfia que algo errado esteja acontecendo, até que encontra a amada desmaiada.

Caio se desespera e corre para retirar a produtora rural de dentro do riacho. Após carregá-la, o filho mais velho de Antônio faz massagem cardíaca e respiração boca a boca, enfim conseguindo salvar a mulher por quem é apaixonado.

"Você me salvou mais uma vez. Eu te devo minha vida", afirma Aline, beijando Caio logo em seguida.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)