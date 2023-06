Terra e Paixão: Angelina encontra Petra desacordada no dia do casamento

Em "Terra e Paixão", chegou o dia tão aguardado pela família La Selva: o casamento de Petra (Debora Ozório) e Luigi (Rainer Cadete). Tudo estava sendo preparado e seguindo dentro dos planos, mas, antes da cerimônia, a agrônoma usou descontroladamente remédios tarja preta e desmaiou. Angelina (Inez Viana) encontra a noiva do italiano desacordada no quarto e fica desesperada com a situação.

Enquanto os preparativos da festa estão a todo vapor, a funcionária da família chama Irene (Gloria Pires) para ver o estado em que a noiva se encontra. Em choque, a esposa de Antônio (Tony Ramos) lamenta ao ver a filha dopada mais uma vez.

"Eu tenho até pena do Luigi. Nem no dia do próprio casamento a noiva sabe se comportar", diz ela.

Aos poucos, a dupla consegue acordar a garota para que ela se arrume a tempo e que ninguém perceba o que aconteceu. Enquanto se prepara e tenta voltar aos eixos, Petra chora ao ver que não consegue se livrar do vício, o que pode acabar com a relação com Luigi.

"E se não der certo desta vez, mais uma vez? Eu gosto tanto dele", lamenta a garota.