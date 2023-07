Terra e Paixão: Antônio dá ordens para Ramiro matar Aline

Em "Terra e Paixão", Antônio (Tony Ramos) planeja mais uma armadilha para atrapalhar a vida de Aline (Bárbara Reis). Após ter a plantação incendiada, a produtora rural terá a morte encomendada pelo inimigo e quem fará o serviço é Ramiro (Amaury Lorenzo), capanga do marido de Irene (Gloria Pires).

Com a chegada de Vinicius (Paulo Rocha), um geólogo que vai até Nova Primavera, o fazendeiro descobre que as terras da viúva possuem diamantes, após o profissional analisar a propriedade a pedido do vilão e mostrar uma das pedras preciosas para ele.

"Eu sabia! Agora, mais do que nunca, as terras daquela mulher vão ser minhas", afirma o milionário.

Ao saber da novidade, o pai de Caio (Cauã Reymond) chama o capanga para informar qual será o próximo serviço encomendado e diz para o amigo de Kelvin (Diego Martins) que ele terá que colocar em prática "o que devia ter feito há muito tempo".

"Quero que acabe com aquela viúva, mas escute aqui: tem que parecer que foi um acidente, não pode levantar suspeitas. Afogue a Aline no rio. Lá já morreram dois. Um a mais, um a menos, não faz diferença", ordena o fazendeiro.

Tudo acontece quando Aline retorna para sua fazenda e, no meio do caminho, é raptada por Ramiro, que ameaça a produtora rural. "Para casa, agora, você só volta no caixão", diz o capanga de Antônio.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)