Spoilers: Arminda terá final surpreendente em 'Três Graças'; saiba o que acontece no último capítulo

As cenas do último capítulo de "Três Graças", que serão exibidas na noite desta sexta-feira (15), na TV Globo, prometem uma sequência de humilhações e desastres para os vilões da trama. No entanto, apenas uma delas conseguirá se livrar de um destino cruel, porque, enquanto Ferette (Murilo Benício) e Samira (Fernanda Vasconcellos) terão um final trágico, Arminda (Grazi Massafera) terá uma vida feliz.

Segundo informações do Notícias da TV, desde que Helga (Kelzy Ecard) decidiu mudar seu depoimento à polícia e revelou que os assassinatos de Célio (Otávio Muller) e Edilberto (Julio Rocha) foram cometidos por Arminda, a vilã recebeu uma ordem de prisão. Porém, como ela é conhecida por ser boa em planos e estratégias, Arminda vai tentar escapar das grades e se esconder no ferro-velho junto com o amante Joaquim (Marcos Palmeiras).

VEJA MAIS

O final surpreendente de Arminda em "Três Graças"

No capítulo de quinta-feira, após tentar fugir com todo o dinheiro que estava no ferro-velho e matar Lucélia (Daphne Bozaski) atropelada, a vilã foi presa em flagrante por Paulinho (Rômulo Estrela). Mas, no final, ela conseguirá sair da prisão pouco tempo depois, alegando sofrer de insanidade mental. É dessa forma que, alguns anos depois, ela aparecerá lúcida e pronta para aprontar mais uma vez.

O que acontecerá com os outros vilões da novela?

Além de Arminda, que terá um final feliz, e Lucélia, que morreu na trama, a personagem Samira também passará anos atrás das grades, pagando pelos crimes cometidos, e se mostrará arrependida. Já Ferette vai ver seu império ser arruinado pela advogada e ex-esposa Zenilda (Andréia Horta), e passará o resto da vida na cadeia e dependente de medicamentos da Fundação para tratar uma doença.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)