Arminda e Ferette vão morrer no final de 'Três Graças'? Veja os detalhes do destino dos vilões

Com a reta final de "Três Graças", os fãs da novela já estão na expectativa para saber o que vai acontecer com os vilões Arminda e Ferette, interpretados respectivamente por Grazi Massafera e Murilo Benício. O último capítulo será exibido nesta sexta-feira (15) e promete surpreender os telespectadores com algumas mudanças e reviravoltas, que estão prestes a acontecer na trama escrita pelo autor Aguinaldo Silva.

De acordo com informações do Notícias da TV, do portal Uol, o cerco já começou a fechar desde que Helga (Kelzy Ecard) decidiu mudar seu depoimento à polícia e revelou que os assassinatos de Célio (Otávio Muller) e Edilberto (Julio Rocha) foram cometidos por Arminda.

VEJA MAIS



Arminda e Ferette vão morrer?

A resposta é não! Mas conforme o enredo da novela, o casal viverá momentos de tensão e apenas Ferette terá um final considerado trágico pelo público. Isso porque, após responder pelos crimes de assassinato, Arminda que já está presa, conseguirá deixar a cadeia, mas ao sair, ela se encontrará com Joaquim (Marcos Palmeiras), o que fará com que Ferette descubra toda a verdade que ela possui um amante.

Enciumado, o empresário vai até o ferro-velho com uma arma para tentar resolver o caso de traição, mas enquanto Joaquim e Ferette estiverem discutindo no local, ela pegará toda a fortuna da escultura e fugirá diringindo o seu carro. No caminho, acontecerá uma tragédia, a vilã acabará atropelando Lucélia (Daphne Bozaski) na Chacrinha, deixando diversos moradores chocados com o acidente na comunidade.

Logo em seguida, Arminda será presa, mas se livrará da prisão ao fingir sofrer de insanidade mental para conseguir diminuir a pena, deixar o presídio e ficar aos cuidados de sua família. E é desse modo que a vilã conseguirá ter um final feliz na novela, porque enquanto os familiares estiverem se preparando para a formatura de Joélly (Alana Cabral), ela vai aparecer lúcida e pronta para aprontar mais uma vez.

O fim trágico de Ferette

No entanto, ao que tudo indica, Arminda será a única vilã que se dará bem no final de "Três Graças", porque os outros vilões não terão o mesmo destino, principalmente Ferette, que assistirá o seu império desabar à sua frente. Tudo começará quando sua ex-esposa, Zenilda, acompanhada por Lorena e Leonardo, aparecerá no apartamento do empresário com uma ordem judicial de despejo em suas mãos.

Ao receber a intimação para deixar a casa em até 24 horas, o vilão procurará abrigo em um hotel e, em pouco tempo, Paulinho reunirá provas que vão incriminá-lo e abrir caminho para sua prisão. Sem aliados e sem dinheiro, Ferette será preso e a trama terá ainda um salto de sete anos, onde o falso benfeitor aparecerá preso e dependente de medicações doadas pela fundação, que ele liderou um esquema de falsificação no passado.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)