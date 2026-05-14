Três Graças: desfecho de Lígia promete emocionar o público; saiba detalhes

O final de Três Graças reservará um desfecho simbólico para Lígia, personagem de Dira Paes. Depois de atravessar a novela marcada por doença, abandono, solidão e conflitos familiares, a matriarca da família Maria das Graças finalmente escolherá a própria paz em vez de insistir em um amor que chegou tarde demais.

Nos últimos capítulos da trama, Lígia verá ruir de vez qualquer possibilidade de reconciliação com Joaquim. O homem que a abandonou no passado, quando ela engravidou de Gerluce, tentará reconstruir a relação justamente quando ela já aprendeu a viver sem ele - e será exatamente essa maturidade emocional que definirá o encerramento da personagem.

Lígia descobre segredo de Joaquim e rompe relação

A ruptura definitiva acontecerá no ferro-velho de Joaquim, em uma das cenas mais intensas da reta final da novela. Lígia flagrará o sucateiro escondendo os milhões de reais retirados da estátua das Três Graças dentro de um baú.

A descoberta será devastadora. Depois de tantos anos de mágoa, ela acreditava que Joaquim realmente estava tentando mudar. Mas, ao perceber que ele continuava envolvido em mentiras e esquemas perigosos, toda a confiança construída nos capítulos finais desmoronará.

Tentando evitar a separação, Joaquim ainda se aproximará para beijá-la e pedirá uma nova chance. Mas Lígia recuará imediatamente. "Agora é tarde demais", dirá a personagem, encerrando qualquer esperança de reconciliação.

'Não existe mais um nós'

A conversa entre os dois será marcada por uma sinceridade dolorosa. Lígia deixará claro que aprendeu a viver sozinha desde o momento em que foi abandonada ainda jovem.

Depois de criar Gerluce sem apoio, enfrentar dificuldades financeiras, adoecer e sobreviver a tantos traumas familiares, ela perceberá que não deseja mais dividir a vida com alguém que só decidiu voltar quando tudo já havia passado.

Ao contrário do tradicional final romântico de novela, Três Graças optará por um caminho mais realista e emocionalmente maduro. A personagem escolherá a própria dignidade acima da nostalgia de um amor mal resolvido.

Arminda surge após saída de Lígia

Logo após a saída da personagem do ferro-velho, a novela ainda reforçará que o destino dela realmente não estará ligado a Joaquim.

Escondida no local, Arminda surgirá observando toda a discussão e aproveitará o momento de fragilidade do sucateiro para se aproximar dele. Os dois acabarão se beijando, cena que será flagrada por Lucélia.

A sequência servirá como confirmação definitiva de que Lígia tomou a decisão certa ao não voltar atrás.

Final será marcado por cura e recomeço

Apesar da frustração amorosa, Lígia terá um encerramento cercado de afeto, reconstrução e esperança.

Livre da doença que marcou o início de sua trajetória na novela, ela terminará a história ao lado da filha, Gerluce, da neta Joélly e da pequena bisneta Ana Maria.

Mais do que encontrar um novo romance, a personagem encerrará a trama como símbolo de resistência feminina, uma mulher que sobreviveu ao abandono, enfrentou a dor e escolheu a si mesma.