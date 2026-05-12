Lucélia vai morrer ou será presa no final de 'Três Graças'? Veja o que vai acontecer!

A reta final de "Três Graças" promete entregar muitas lágrimas, prisões e mortes de vilões até o último capítulo da novela, que será exibido nesta sexta-feira (15), na TV Globo. Com uma série de reviravoltas que foram apresentadas recentemente, alguns fãs da telenovela estão ansiosos para saber o que vai acontecer com Lucélia (Daphne Bozaski), uma das vilãs da trama.

Afinal, Lucélia será presa ou morrerá?

O destino final da personagem Lucélia será atravessado pelo casal de vilões formado por Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benício), que terão uma discussão após ele descobrir uma traição.

Completamente enraivado e furioso, Ferette vai tomar conhecimento de que Arminda o trai há bastante tempo com Joaquim, interpretado por Marcos Palmeiras, e essa informação será o estopim da morte de Lucélia em "Três Graças".

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Como Lucélia morrerá em "Três Graças"?

Primeiro, o vilão Ferette, que estará escondido na casa de Lucélia, localizada na comunidade Chacrinha, receberá a notícia de que Arminda foi vista ao lado de Joaquim, o que fará com ele fique com tanta raiva a ponto de decidir ir até o ferro-velho. Imediatamente, ele pedirá uma arma emprestada e continuará o seu caminho até o local para tentar flagrar a namorada e o amante.

Ao chegar na localidade, ele encontrará Arminda dizendo a Joaquim que encontrou o dinheiro escondido no ferro-velho e que colocou a fortuna dentro da caminhonete Nazaré. No momento em que Ferette estiver entrando no espaço, a vilã estará fazendo uma proposta ao seu amante para que eles dois fugissem juntos, mas eles serão interrompidos pelo empresário armado, que iniciará uma confusão no ferro-velho.

Na tentativa de escapar do embate entre Joaquim e Ferette, Arminda decidirá pegar todo o dinheiro e fugir sozinha, deixando Joaquim para trás, mas enquanto estiver fugindo de carro, acontecerá algo trágico: atropelará Lucélia. A personagem de Daphne Bozaski não resistirá aos ferimentos e morrerá, deixando os moradores da Chacrinha surpresos com a morte e com a quantidade de dinheiro que cairá do veículo na rua.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)