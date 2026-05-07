Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Bandido arrependido e delegada presa: as reviravoltas da fase final de 'Três Graças'

Bagdá, o ex-chefão do tráfico da Chacrinha, terá um desfecho carregado de ironia

Estadão Conteúdo
fonte

Bagdá (Xamã) vira símbolo dentro da prisão (Divulgação / Globo)

A reta final de Três Graças entrará em sua semana decisiva apostando em uma sucessão de viradas intensas, prisões, mortes e acertos de contas. Os próximos capítulos prometem transformar completamente o destino de personagens centrais da trama, especialmente Bagdá, Marise e Ferette, em uma fase marcada por quedas simbólicas, redenções inesperadas e rupturas definitivas.

Entre os acontecimentos mais impactantes está a transformação de Bagdá. O ex-chefão do tráfico da Chacrinha terá um desfecho carregado de ironia, preso e condenado, ele finalmente conquistará algo que buscou durante toda a novela, o seu reconhecimento como artista.

Bagdá vira símbolo dentro da prisão

As cenas da prisão do personagem prometem ser uma das sequências mais fortes do desfecho. Algemado e usando uniforme penitenciário, Bagdá será conduzido pelos corredores do presídio sob forte clima de tensão.

O silêncio, porém, será quebrado pelos próprios detentos. Em vez de hostilidade, o traficante será recebido como uma figura respeitada no local. Presos baterão canecas nas grades e gritarão frases de admiração enquanto ele atravessa o corredor.

"Olha o artista aí! A casa é sua, malandro!", dirá um dos detentos.

A reação mexerá profundamente com Bagdá, que tentará esconder a emoção mesmo diante do reconhecimento que sempre desejou.

"Sou cascudo… Aguento mofar aqui nessa tranca", responderá ele.

A sequência marcará o início da virada emocional do personagem, que passará a refletir sobre os próprios erros após anos mergulhado no crime.

Passagem de tempo muda completamente a vida do ex-traficante

O último capítulo ainda mostrará uma passagem de tempo de sete anos, revelando um novo Bagdá, completamente distante do universo criminoso.

Depois de cumprir sua pena, o personagem reaparecerá trabalhando com arte e promovendo palestras para jovens em situação de vulnerabilidade social. O antigo traficante surgirá incentivando adolescentes a seguirem caminhos diferentes daqueles que destruíram sua própria trajetória.

A mudança simboliza a redenção definitiva do personagem que, ao longo da novela, transitou entre violência, desejo de vingança e conflitos emocionais ligados à morte de Jorginho, considerado por ele um "pai do coração".

Chacrinha ganha novo comando após queda de Bagdá

Enquanto Bagdá abandona o crime, a Chacrinha seguirá sob nova liderança. Vandílson finalmente conseguirá assumir o posto máximo no quartel-general do tráfico, consolidando a ambição construída desde o início da trama. Ao lado dele, Alemão continuará atuando como braço direito da facção.

Já Lucélia, terá um fim trágico nos momentos finais da novela. A personagem morrerá após ser atropelada por Arminda, papel de Grazi Massafera, em uma cena cercada de tensão e descrita nos bastidores como uma das mais impactantes da reta final.

Marise perde o controle e acaba afastada

Outra personagem que enfrentará uma queda definitiva será Marise. Depois de passar boa parte da novela protegendo os interesses de Ferette, a delegada corrupta verá toda sua estrutura ruir.

A queda começará após a morte de Macedo dentro da carceragem da delegacia da Aclimação. Embora o caso seja inicialmente tratado como suicídio, Jairo levantará suspeitas de execução e começará a investigar possíveis falhas internas.

A situação ficará ainda mais delicada quando Arminda descobrir que Marise mantinha ligação direta com um agente envolvido na morte do motorista de Ferette.

Delegada rompe com Ferette e ameaça o empresário

Com o cerco se fechando, Marise perceberá que poderá afundar junto com Ferette após o vazamento de áudios envolvendo tentativas de homicídio e falsificação de remédios.

Tentando salvar a própria pele, ela romperá com o empresário e passará a ameaçá-lo.

"Vai ser um prazer te prender", disparará a delegada em uma ligação telefônica.

Mesmo tentando se afastar do escândalo, Marise não conseguirá escapar da corregedoria. Nos capítulos finais, Jairo confirmará oficialmente o afastamento da policial da Chacrinha, selando sua queda pública e profissional.

Paulinho recupera prestígio na polícia

Enquanto Marise perde poder, Paulinho viverá um dos momentos mais vitoriosos da reta final.

Após provar inocência nas acusações de envolvimento com os ladrões da estátua, o investigador será recebido com aplausos pelos colegas ao retornar à delegacia. O personagem encerrará a trama reabilitado e fortalecido ao lado de Gerluce.

Últimos capítulos terão tom de acerto de contas

Com gravações encerradas recentemente, Três Graças aposta em uma conclusão marcada por ironias do destino, transformações emocionais e punições severas para personagens que atravessaram a novela entre corrupção, violência e disputas de poder.

Entre redenções improváveis, mortes inesperadas e alianças destruídas, a trama prepara uma despedida intensa para fechar sua trajetória no horário nobre da Globo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

Três Graças

reta final
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

NOVO HIT

VÍDEO: Shakira anuncia música oficial para a Copa de 2026; clipe foi gravado no Maracanã

A música deve chegar nas plataformas digitais no dia 15 de maio. O hit fará parte de álbum oficial da competição

07.05.26 14h34

RECONHECIMENTO

Dira Paes recebe título de Doutora Honoris Causa pela UFPA em cerimônia emocionante

Em um discurso marcado pela emoção e representatividade, a homenageada ressaltou o orgulho de suas raízes e a transição para novos desafios profissionais, como a direção e a vida acadêmica

07.05.26 12h57

ARTE

Belém recebe 3ª Mostra Tekó de Artivismo Indígena no Sesc Ver-o-Peso

A programação utiliza diferentes linguagens artísticas para valorizar a ancestralidade e combater o apagamento da presença indígena no contexto urbano

07.05.26 8h30

GRATIDÃO

Dira Paes reflete sobre trajetória antes de receber título da UFPA: 'Muitos sonhos'

Post nas redes sociais antecede cerimônia que será realizada em Belém

06.05.26 17h49

MAIS LIDAS EM CULTURA

RELACIONAMENTO

Virginia Fonseca abre o jogo sobre suposta crise com Vini Jr: 'Com certeza'

Influenciadora afirmou que relacionamento com jogador do Real Madrid continua e disse que deve viajar para a Espanha em breve

06.05.26 23h41

CONFUSÃO

Vídeo: Ed Motta se envolve em briga em restaurante do Rio e causa polêmica

As agressões envolveram cadeirada, xingamentos e ataques à origem nordestina dos funcionários.

07.05.26 13h16

Amor à distância

Foragido da Justiça, Oruam recebe declaração da noiva: 'novo começo'

Na postagem, Fernanda demonstrou apoio ao companheiro e afirmou acreditar em uma reviravolta no caso.

07.05.26 11h32

CULTURA

Espetáculo em Belém transforma obra de Waldemar Henrique em experiência cênica e musical

‘Canções de Um Homem Só’ chega à CAIXA Cultural nesta quinta-feira (7), às 19h

07.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda