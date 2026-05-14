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Gerluce e seus amigos serão condenados a quantos anos de prisão em Três Graças? Veja!

A protagonista será condenada pelo roubo da estátua "Três Graças", que realizou junto com os seus amigos no início da novela

Victoria Rodrigues
fonte

Gerluce viverá as consequências de seus atos em "Três Graças". (Foto: Reprodução/ TV Globo)

Nos últimos capítulos de "Três Graças", a protagonista Gerluce (Sophie Charlotte) será condenada pelo roubo da estátua que deu nome à aclamada novela da TV Globo, mas qual será a punição da personagem? Ao lado de seus amigos Joaquim (Marcos Palmeira), Viviane (Gabriela Loran), Júnior (Guthierry Sotero) e Misael (Belo), que também ajudaram a cometer o crime, ela conhecerá o seu destino final na trama das 21h.

Gerluce e seus amigos foram julgados pelo crime de roubo organizado, entre outros. O capítulo da última quarta-feira (13), terminou com a sentença com a sentença de condenação do grupo, o que certamente entristeceu milhões de pessoas que acompanham a novela. No entanto, será que isto foi tão ruim mesmo? Vamos entender...

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No momento da exibição, o cantor estava cantando a música "Me Bloqueia", que fez sucesso com os personagens Consuelo e Misael na novela

Gerluce e amigos serão condenados a quantos anos de prisão?

O destino de Gerluce e os amigos não será ruim no final da novela. A sentença após a condenação, que seria em anos de prisão, vai ser convertida apenas em serviços comunitários e participação obrigatória em programas de conscientização sobre saúde pública, mantendo todos livres e de volta à Chacrinha sem maiores problemas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

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