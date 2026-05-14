Gerluce e seus amigos serão condenados a quantos anos de prisão em Três Graças? Veja!

Nos últimos capítulos de "Três Graças", a protagonista Gerluce (Sophie Charlotte) será condenada pelo roubo da estátua que deu nome à aclamada novela da TV Globo, mas qual será a punição da personagem? Ao lado de seus amigos Joaquim (Marcos Palmeira), Viviane (Gabriela Loran), Júnior (Guthierry Sotero) e Misael (Belo), que também ajudaram a cometer o crime, ela conhecerá o seu destino final na trama das 21h.

Gerluce e seus amigos foram julgados pelo crime de roubo organizado, entre outros. O capítulo da última quarta-feira (13), terminou com a sentença com a sentença de condenação do grupo, o que certamente entristeceu milhões de pessoas que acompanham a novela. No entanto, será que isto foi tão ruim mesmo? Vamos entender...

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Gerluce e amigos serão condenados a quantos anos de prisão?

O destino de Gerluce e os amigos não será ruim no final da novela. A sentença após a condenação, que seria em anos de prisão, vai ser convertida apenas em serviços comunitários e participação obrigatória em programas de conscientização sobre saúde pública, mantendo todos livres e de volta à Chacrinha sem maiores problemas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)