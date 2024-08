Renascer: Humberto pede perdão a Buba antes do casamento e atitude dela o surpreende

Em “Renascer”, Buba (Gabriela Medeiros) e José Augusto (Renan Monteiro) se casam na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) com surpresas especiais de Meire (Malu Galli) e Humberto (Guilherme Fontes), pais da nova. Meire leva o vestido de casamento da avó de Buba, já que a psicóloga perdeu o que iria usar. Humberto, em atitude mais emocionante, pede perdão à filha.

VEJA MAIS

Buba (Gabriela Medeiros) é levada ao altar por José Inocêncio (Marcos Palmeira) no início da cerimônia (Reprodução / Globo)

Ainda com sequelas do AVC (Acidente Vascular Cerebral) que sofreu, Humberto chega acompanhado pela esposa. Ao pedir perdão para Buba, ele esclarece que não quer levá-la ao altar por não se sentir bem com as atitudes que teve. “Não é por vergonha de você que eu não quero entrar no seu casamento, filha. É por vergonha de mim”, afirma.

Humberto (Guilherme Fontes) está sentado ao lado de Meire (Malu Galli) quando Buba (Gabriela Medeiros) o pede para acompanhá-la até o altar (Reprodução / Globo)

Buba, então, entra acompanhada pelo sogro, mas não é ele que a acompanha até o final do cortejo. Quando passa pelo pai, a jovem para e estende a mão a ele. Humberto atende ao desejo da filha e se levanta.

José Augusto (Renan Monteiro) e Buba (Gabriela Medeiros) se casam na fazenda de José Inocêncio (Marcos Palmeira) (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)