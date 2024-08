Renascer: Egídio vai ao casamento de José Augusto e Buba com presente inusitado

Em “Renascer”, o dia do casamento de José Augusto (Renan Monteiro) e Buba (Gabriela Medeiros) chegou. Quem marca presença na festa é Egídio (Vladimir Brichta), acompanhado por Eliana (Sophie Charlotte) e um presente inusitado para o casal. Quem se surpreende com a ida do fazendeiro ao casório é o pai do noivo, José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Egídio descobriu que Inocêncio não está por trás do atentado que sofreu e, por isso, está agindo com bondade. O coronel Pica-Pau faz questão de aparecer no casamento de Guto e Buba, após convite feito pelo noivo.

João Pedro (Juan Paiva) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) tentam acalmar José Augusto (Renan Monteiro) antes do casamento (Reprodução / Globo)

Enquanto Guto está ansioso, Inocêncio e João Pedro (Juan Paiva) tenta acalmá-lo. “E parece que não vai ter nada que seja capaz de impedir que esse casamento aconteça”, diz o pai do noivo. No mesmo instante, Egídio aparece ao lado de Eliana, deixando o coronel do cacau indignado. “Você pode me explicar o que isso significa?”, pergunta Inocêncio.

“Como o que significa? Isso aqui sou eu e minha senhora, Eliana, atendendo a um convite que o seu filho doutor José Augusto me fez. Ou eu tô mentindo, rapaz?’, fala Egídio. O que o fazendeiro diz é verdade e o melhor está por vir: o presente.

Egídio (Vladimir Brichta) aparece com um cavalo como presente de casamento para Guto (Renan Monteiro) e Buba (Gabriela Medeiros) (Reprodução / Globo)

A lembrança do coronel Pica-Pau é nada mais, nada menos, do que um cavalo. “Isso aqui é uma tolice só, mas é de coração”, fala ao lado do animal. Augusto fica sem jeito e agradece, mas dispensa o presente. “Você faz ideia de quanto custa um animal como esse? Isso aqui, rapaz, é um cavalo árabe puro sangue”, afirma Egídio.

Egídio (Vladimir Brichta) surpreende a João Pedro (Juan Paiva), José Augusto (Renan Monteiro) e José Inocêncio (Marcos Palmeira) com o cavalo (Reprodução / Globo)

O companheiro de Eliana decreta: se Guto não aceitar o cavalo, o pagamento por salvar a vida dele será em dinheiro. “Vou pedir para darem sombra e pasto pra ele. Quando o senhor for embora, o senhor leva”, insiste o noivo.

Egídio e Eliana conhecem Aurora (Malu Mader), o novo amor de José Inocêncio.

Eliana (Sophie Charlotte) e Egídio (Vladimir Brichta) aproveitam a festa para conhecer Aurora (Malu Mader), o novo amor de José Inocêncio (Marcos Palmeira) (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)