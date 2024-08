Renascer: José Bento e Zinha vão à boate em Ilhéus

Na novela “Renascer”, uma amizade inesperada está surgindo. Zinha (Samantha Jones) e José Bento (Marcello Melo Jr.) estão mais próximos e se tornando uma dupla e tanto. Entre os passeios, eles vão parar em uma boate de Ilhéus.

José Bento (Marcello Melo Jr.) decide ajudar Zinha (Samantha Jones) na vida amorosa (Reprodução / Globo)

Bento decide acompanhar e ajudar Zinha na vida amorosa. Apesar dos foras que leva da professora Lu (Eli Ferreira), o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) é mestre em conquistar mulheres com seu jeito. “Prepare as suas armas, Zinha Jupará, que hoje José Bentinho aqui vai te ensinar a caçar”, declara o rapaz.

Zinha (Samantha Jones) se diverte em boate e bebe além da conta (Reprodução / Globo)

De primeira, Zinha fica na defensiva. Porém, enquanto vai bebendo e levando uns empurrões de Bento, ela se solta. Quando ele nota que a amiga já bebeu mais do que deveria, decide que é hora de ir e a leva para o carro. “Você bem que merecia umas lapadas, que é pra aprender a não cortar o barato dos outros”, reclama Zinha.

Zinha (Samantha Jones) pede para José Bento (Marcello Melo Jr.) levá-la para falar com Joana (Alice Carvalho) (Reoprodução / Globo)

No meio do caminho, ela pede a Bento levá-la à casa que era de Jacutinga (Juliana Paes), para falar com Joana (Alice Carvalho). “Eu preciso saber com ela como é que vai ser”, diz. Bento não entende, mas Zinha explica: “Como o quê?! Se vamos ficar até quando nesse chove e não molha.”

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)