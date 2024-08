Renascer: João Pedro começa a trabalhar para Sandra e Marçal flagra o momento

Em “Renascer”, João Pedro (Juan Paiva) está totalmente disposto a reconquistar o amor de Sandra (Giullia Buscacio). O ex-casal, que ainda não assinou o divórcio, se separou enquanto a filha de Egídio (Vladimir Brichta) estava grávida. Para ter a herdeira dos Coutinho de volta, o caçula de José Inocêncio (Marcos Palmeira) vai até trabalhar nas terras do ex-sogro e maior inimigo da família.

Egídio entregou a Sandra algumas terras, mas o estado das áreas está totalmente crítico. Apesar do problema, ela está levando a sério a missão de plantar cacau. Com a desculpa de levar Pitoco (Juan Queiroz) para o serviço, João Pedro aparece. “Era só o que me faltava”, diz Sandra ao ver o ex.

Sandra (Giullia Buscacio) recusa a ajuda de João Pedro (Juan Paiva), mas ele insiste (Reprodução / Globo)

O filho de Inocêncio afirma que tem ferramentas que não são mais usadas nas suas roças. Entretanto, Sandra tenta negar a ajuda do rapaz. João Pedro insiste e se nega a ir embora, se juntando aos outros trabalhadores. “Acontece que aqui é serviço é completo”, fala.

Marçal (Osvaldo Mil) vê Sandra (Giullia Buscacio) e João Pedro (Juan Paiva) juntos e corre para contar a Egídio (Vladimir Brichta) (Reprodução / Globo)

Marçal (Osvaldo Mil), que observa tudo, reprova a ação de João. “Mas é muito descaramento”, diz. O capanga de Egídio corre para contar ao patrão o que acaba de ver.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)