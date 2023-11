Rebelde: Globoplay divulga data de estreia da novela no streaming; confira

A primeira temporada da novela Rebelde chega ao Globoplay no dia 16 de novembro. A plataforma de streaming anunciou a novidade aos fãs nesta quarta-feira (8) e movimentou as redes sociais. Os 215 capítulos da primeira temporada da trama serão lançados semanalmente, às quintas-feiras.

A plataforma disponibilizará 20 episódios por semana e poderá ser acompanhada na íntegra pelos assinantes, nas versões dublada e com áudio original com legenda.

Na trama, os atores Alfonso Herrera, Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Maite Perroni e Christian Chávez interpretam Mia Colucci, Miguel Arango, Roberta Pardo, Diego Bustamante, Lupita Fernández e Giovanni Méndez.

Conheça a história

Rebelde foi exibida entre outubro de 2004 e janeiro de 2006 no México e se tornou um sucesso mundial. Ao todo, a novela teve 440 capítulos, divididos em três temporadas, e deu origem à banda RBD, formada pelo elenco principal da trama.

Na novela, seis adolescentes enfrentam os desafios da juventude e tentam lidar com os problemas de família dentro de casa. Seis adolescentes de diferentes classes sociais e com personalidades distintas se unem pela música e formam um grupo musical que saiu da ficção e fez shows ao redor do mundo, com uma turnê atual de reencontro que desembarca no Brasil nesse final de semana.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)