Anahi desembarca no Rio de Janeiro com filhos e marido para shows do RBD no Brasil

Os fãs do grupo Rebeldes estão em festa! Anahi desembarcou em solo carioca na última terça-feira, 7, para shows da Soy Rebelde Tour. A cantora, o marido Manuel Coello e os dois filhos do casal desceram no aeroporto do Galeão e de lá seguiram para uma mansão em Joatinga, Zona Oeste da cidade. O grupo ainda irá passar por São Paulo.

Anahi, que foi intérprete de Mia Colucci na novela, fez questão de compartilhar em seu Instagram imagens de um outdoor de boas-vindas que fãs colocaram rua Arquias Cordeiro, no Méier, exatamente em frente a fila do setor X Nilton Santos. Os shows do grupo estão marcados para quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10, no Rio. Em São Paulo, irá acontecer nos dias 12,13 de novembro no Estádio do Morumbi, e 17, 16, 18 e 19 no Allianz Parque.

Inclusive, é possível ver pessoas aglomeradas na porta do Engenhão, com barracas de camping e cadeiras de praia, para garantir um bom lugar na fila. Parte dos fãs esperam que os dois filhos da mexicana, Manuel, de 6, e Emiliano, de 3, subam aos palcos em suas apresentações. Os pequenos roubaram atenção nos shows que o grupo fez na Colômbia.