Pantanal: confira cinco melhores cantadas da novela

A novela Pantanal, da TV Globo, tem encantado internautas e telespectadores não só pelas paisagens, pelos personagens, pela história, mas também pelo enredo. Alguns casais já são queridinhos, como a Maria Bruaca e Alcides. Além das trocas, os personagens dão show nas cantadas, que viraram sucesso fora da telinha. Confira as cinco melhores.

Maria Bruaca: 'Fivela de respeito'

O diálogo entre Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e o peão Alcides (Juliano Cazarré) logo viralizou. Após se libertar do marido Tenório e descobrir que ele tem uma segunda família, Bruaca não perdeu a chance de se aproximar de Alcides. No diálogo em questão disse: "Nossa, Alcides, não sabia que 'ocê' andava armado...". Ao comentário, o peão respondeu: "Armado nada, é só a fivela do cinto somente". Bruaca não perdeu tempo e tinha a resposta perfeita na ponta da língua: "Fivela de respeito".

José Lucas: 'Ocê é a mulher mais bonita e perfumosa que eu conheci em toda a minha vida, Irma'



A Irma (Camila Morgado) arrastou uma asa para José Lucas (Irandhir Santos) no início da novela, que a fazia lembrar do pai mais jovem. A tia de Jove bem que tenta jogar umas indiretas, mas é sempre cortada por Zé Lucas. Um dos capítulos ele cedeu: "Ocê é a mulher mais bonita e perfumosa que eu conheci em toda a minha vida, Irma", disse. No entanto, ela o chama de Zé Leôncio e o clima termina por ali.

Trindade: 'Eu sou seu criado'

O peão Trindade (Gabriel Sater) está apaixonadíssimo pela tia de Jove, Irma. Em cena recente, ele olha bem nos olhos dela e diz "Eu sou seu criado". Quando ela nega e pergunta da onde ele tira essas coisas, ele responde ao pé do ouvido de Irma: "O cramulhão que me disse".

VEJA MAIS

Jove: 'Para de me olhar assim ou vou perder a cabeça'

O primeiro beijo entre Jove e Juma foi muito esperado e comemorado. A trama foi durante um banho de rio, numa cena quentíssima. O clima de romance surgiu e a menina-onça começou a pedir para o filho de Zé Leôncio (Marcos Palmeira) desistir do Rio de Janeiro para ficar com ela. Papo vai, papo vem, Jove disse: "Para de me olhar assim ou vou perder a cabeça. Juma, para de me atentar". Juma ousou e respondeu logo: "Você pode fazer comigo o que ocê fez com ela", disse a personagem em referência Guta (Julia Dalavia).

Tibério: 'Eu gosto d'ocê desde o primeiro dia que eu preguei os olhos n'ocê'

Muda e Tibério enfrentaram alguns perrengues para ficarem juntos. Tibério, o maior "crush" dos espectadores, não só flertou com Muda como se declarou para ela logo depois de tocar na gaita a música Amazing grace. Para a menina,falou sobre a música e se declarou: "'Eu gosto d'ocê desde o primeiro dia que eu preguei os olhos n'ocê, vai ver eu tava perdido e ocê veio me salvar".