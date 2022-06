Dira Paes posta selfies durante entardecer no Pantanal

Que beleza! Através das redes sociais, a atriz Dira Paes postou fotos sem filtro que só o bioma proporciona. As fotografias ganharam o Twitter da atriz que destacou a saudades que já senti do solo pantaneiro. “O Pantanal tem um filtro natural!!! Além tem um recado para Filó? Me diz que eu levo", brincou a atriz.

Logo em seguida, os fãs comentarem as fotos da atriz que dá vida à “Filó”, no remake de “Pantanal”, na telinha da Globo. “Linda!!”, disse uma das seguidoras. Vale destacar que Dira Paes não está mais gravando a novela no Pantanal. As gravações devem continuar no Rio de Janeiro. As externas, no bioma, já foram encerradas.