Dona Onete com John Lennon, lançamentos do poeta Jorge Andrade e acidente com ator de Pantanal

CENÁRIO DONA ONETE

Na cerimônia de entrega do Troféu Tradições UBC à Dona Onete, realizada ontem, 22, o Pará estava presente não só na música, mas também no cenário. O artista visual e diretor de arte Batman Zavareze,responsável pela direção do espetáculo, levou obras de paraenses para o palco do Theatro da Paz. Os trabalhos de Luiz Braga, Roberta Carvalho, PV Dias, Maitê Zara, Felipe Moya e Edson Graseffi abrilhantaram a grande noite que homenageou a rainha do Carimbó Chamegado. Uma das obras que chamou atenção foi “John Lennon e Dona Onete na ilha do Combú”(foto) de Graseffi, que remete a um imaginário utópico de Belém, onde Dona Onete encontra John Lennon.



Bilheteria do Líbero Luxardo (Sidney Oliveira)

MOSTRA COMEMORATIVA

E por falar em cinema brasileiro, festejado no dia 19 de junho, o Cine Líbero Luxardo está preparando uma mostra em comemoração aos 36 anos do espaço para os dias 07 e 13 de julho, com entrada franca. Serão exibidas produções locais, além de lançamento de filmes e bate-papos entre esses fazedores audiovisuais e o público.

Andréa Pinheiro por Walda Marques. (Walda Marques.)

JORGE ANDRADE

O poeta paraense Jorge Andrade lança hoje, 23, a partir das 19 horas, o álbum “Voz passional” e o livro “Todas as letras de mãos dadas” no Sesc Ver-O-Peso. A publicação comemora os mais de 40 anos dedicados ao ofício de letrista e reúne, pela primeira vez em livro, as mais de quinhentas letras de canções escritas pelo poeta entre os anos de 1970 e 2020, feitas sob encomenda para artistas como Pedrinho Cavalléro, Nilson Chaves, Floriano e Leandro Dias. A publicação inclui partituras e textos críticos, escritos por Arthur Nogueira, Edgar Augusto e João de Jesus Paes Loureiro. A noite será marcada por show de Andréa Pinheiro (voz) e Jacinto Kahwage (piano). Entrada franca.

Deurizete Cardoso, uma das integrantes da Cozinha do Beira Amazonas (AP). (Divulgação/IEB)

LIVRO DE RECEITAS

Ontem, 22, foi realizado o pré-lançamento do segundo volume do livro “Receitas da Culinária Agroextrativista”, que traz receitas de mulheres extrativistas da Cozinha Coletiva do Beira Amazonas, situada no Amapá. O projeto busca a inclusão produtiva sustentável de famílias agroextrativistas a partir do protagonismo feminino e mostra como frutos, óleos, sementes e outros derivados da floresta se transformam em novas formas de alimentos. As 20 receitas criadas por mulheres de Portel, no Marajó, que fazem parte do primeiro volume, estão disponíveis no site do IEB (www.iieb.org.br), na seção de publicações. Em agosto, o segundo volume chega na web.

Na foto, Irandhir Santos (Jose Lucas) e Jackson Antunes (Túlio) em gravação da novela Pantanal. (Globo/ João Miguel Júnior.)

PANTANAL

A bruxa anda solta no set da novela “Pantanal”. Depois de precisar mudar o cronograma de gravação por afastamento de parte do elenco que estava com covid-19, o ator Irandhir Santos, que interpreta Zé Lucas nesta fase da novela, caiu do cavalo durante as gravações e precisou de atendimento médico. Já em recuperação, o ator volta às gravações nos próximos dias. Fato é que, mesmo com todos esses percalços, a novela é sucesso absoluto!

Projeto criado pela OHMA harmoniza cores da paleta Pantanal (Divulgação)

CORES DO PANTANAL

O sucesso da novela Pantanal está tão grande que a Suvinil lançou uma paleta com 10 cores inspiradas na região pantaneira. Parte da coleção “Brasil Em Cores”, a paleta é assinada em parceria com o Ateliê Brasileiro Mattricaria e foi inspirada nas pesquisas sobre plantas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estados do Centro-Oeste. As cores são inspiradas em plantas do território pantaneiro e refletem características importantes da vivência e cultura local



Spotify Hub Pride Podcast (Divulgação/Spotify)

LGBTQIA+

No mês em que comemoramos o Orgulho LGBTQIA+, o Spotify lançou o Pride, um hub com conteúdos selecionados de músicas e podcasts de artistas e criadores da comunidade. Ludmilla, Gloria Groove, Pabllo Vittar, Pepita, Disk Bicha e Santíssima Trindade das Perucas são alguns dos nomes presentes no Pride. Música, entretenimento e notícia para se orgulhar e respeitar!

FRAME do filme "XicaDaSilva" que estará na Mostra Zezé Motta do ItauCulturalPlay. (Diculgação.)

ZEZÉ MOTA

A atriz Zezé Motta, que completa 78 anos na próxima segunda, 27, comemora 50 anos de carreira. Para festejar, o Itaú Cultural Play disponibiliza na plataforma a partir desta sexta, 24, uma mostra com obras representativas da filmografia da artista, entre eles o clássico “Xica da Silva”, de 1976 com direção de Carlos Diegues. A curadoria é assinada por Carla Barbosa, filha da atriz.