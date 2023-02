O Rei do Gado: O que acontece com o filho de Bruno Berdinazzi?

A verdadeira identidade do filho de Bruno Berdinazzi (Marcello Antony), em O Rei do Gado, novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, é um dos principais mistérios da trama. O herdeiro dos Berdinazzi é fruto de uma relação de Bruno e Gema, mulher italiana que conheceu durante a Segunda Guerra Mundial.

O mistério envolve os espectadores a partir da busca de Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) por seu sobrinho perdido. Ao se tornar rico às custas de um golpe aplicado na própria família, Geremias se torna o único Berdinazzi restante e vive em busca de um possível herdeiro para cuidar dos negócios e assumir a herança da família quando falecer.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Vai Na Fé: quem é Lumiar, personagem de Carolina Dieckmann, na novela da TV Globo]]

Na segunda fase da novela, o fazendeiro é enganado pela farsante Rafaela Berdinazzi, que diz ser Marieta, sobrinha perdida e herdeira da fortuna. Entretanto, a golpista é desmascarada mais tarde, e sua verdadeira identidade vem à tona.

É apenas na reta final da novela que Geremias decide ir à Itália para investigar o paradeiro de seu verdadeiro sobrinho e encontrar respostas sobre a história de seu irmão Bruno (Marcello Antony). Durante a busca, o ricaço descobre que Bruno teve um filho, que não aparece na novela.

Giuseppe Berdinazzi (Emílio Orciollo Netto) e Geremias (Raul Cortez) (Reprodução/Rede Globo)

O rival de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes), também descobre que tem um sobrinho-neto chamado Giuseppe (Emílio Orciollo Netto), verdadeiro neto de seu irmão. No final, o jovem volta para o Brasil com o tio-avô, se tornando o único herdeiro da família Berdinazzi.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)