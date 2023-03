O Rei do Gado: Morte de Ralf marca audiência e Oscar Magrini relembra gravações da cena

O folhetim de Benedito Ruy Barbosa, O Rei do Gado, sem dúvida ainda é um sucesso. Mesmo em seu terceiro reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a audiência continua em alta impulsionada pelos principais mistérios da trama, entre eles a morte do personagem Ralf (Oscar Magrini).

A cena foi exibida na tarde da última quinta-feira (23) e marcou altos pontos de audiência, ultrapassando a estreia da novela ‘Amor Perfeito’. Para Oscar Magrini, ator que deu vida ao pilantra 'bon vivant', a gravação do momento foi inesquecível.

Na cena, o amante de Léia (Silvia Pfeifer) e Suzane (Leila Lopes), inicialmente leva uma surra dos capangas de Orestes e é largado na praia do Guarujá. Em seguida, Marcos (Fábio Assunção), filho de Léia, aparece na praia e enterra o cafajeste, deixando apenas sua cabeça de fora. A maré sobe e Ralf acaba morrendo afogado.

“Eu me lembro até hoje dessa cena. Tive que gravar tudo de primeira. Estava enterrado, com a cabeça para fora. Tinham três bombeiros com umas pás grandes para me retirarem correndo dali”, contou o ator em entrevista ao Gshow.

Magrini diz que foi agoniante e, apesar do desafio, a cena ficou perfeita. O personagem interpretado pelo ator não estava previsto para ter grande impacto na ficção, mas chamou atenção e prendeu o público ao longo dos capítulos em que aparecia.

Oscar Magrini revelou que Ralf deveria ficar apenas até o capítulo 30 da novela. “Fico feliz porque esse personagem foi um dos mais marcantes da minha carreira. Até hoje as pessoas ainda me chamam de Ralf nas ruas. Isso é maravilhoso”, finalizou.

