Vai Na Fé: Sol e Lui Lorenzo se beijam pela primeira vez

Na novela "Vai Na Fé", da Globo, Sol (Sheron Menezzes) deixa o orgulho de lado e resolve dar uma chance ao apaixonado Lui Lorenzo (José Loreto), com quem ela jurou não se envolver já que assinou um contrato que proíbe a relação com o astro pop. Mas durante o temporal que atinge a mansão, o cantor e a dançarina ficam a sós e o clima entre os dois fica ainda mais intenso quando ela decide corresponder aos sentimentos do artista dando um beijo nele.

Enquanto espera a energia elétrica retornar para voltar à Piedade, Sol aproveita o tempo para conversar sobre vários assuntos com Lui. Em meio ao bate-papo e quando relembram a gravação do clipe de “Joaninha”, a backing vocal e o cantor se imaginam em uma outra gravação, enquanto cantam uma música de Lulu Santos.

Ao final do clipe imaginário, os dois se olham sem saber como agir e dão o primeiro beijo, tão aguardado pelo filho de Wilma (Renata Sorrah).

Envergonhada, a dançarina finalmente consegue solicitar um carro de aplicativo para ir embora, mas antes pede para Lui deixar o que acabou de acontecer em segredo.

O artista, que se encantou pela backing vocal desde a primeira vez que a viu, fica ainda mais apaixonado e comemora a chance dada a ele. “A Sol me beijou!”, dirá ele, enquanto observa a colega de palco ir embora.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)