Vai Na Fé: Mãe de Bia fica chocada ao ver que a filha namora Simas

A visita de Sabrina, mãe de Bia, vai mexer na relação da estudante com Simas, amigo de Theo. Preocupada com a saúde da jovem, que se acidentou no bar do namorado, Sabrina chega ao Rio de Janeiro e fica chocada ao ver o rapaz ao lado da filha, no hospital.

VEJA MAIS

Com a forte chuva que faz na cidade, uma calha quebra e enche o bar de Simas de água. Sem perceber que o chão está liso, Bia vai escorregar e desmaiar, precisando ser levada pelo namorado até o hospital.

No local, além da companhia do amado, ela também contará com a visita inesperada da mãe, Sabrina, que viajou até a cidade, preocupada ao saber do acidente da filha. Ao chegar no quarto onde Bia está, a matriarca da família se assusta ao ver Simas, que está usando um jaleco, beijar a estudante.

A mulher fica assustada achando que o rapaz, mais velho que a filha, é um médico que está tentando abusar da garota, que está acordando após ter sido medicada. “Tira as mãos da minha menina, seu devasso”, grita a ricaça.

Ao ver a mãe desesperada, a garota explica que Simas é, na verdade, o seu namorado. Chocada, Sabrina faz questão de mostrar a indignação com a relação da filha. “Esse senhor? Ele tem o dobro da sua idade”, diz ela.