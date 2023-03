Travessia: Brisa fica desapontada ao descobrir que Oto se casará com Bia

Oto tenta seguir a vida, mesmo ainda tendo sentimentos pela ex-noiva, Brisa. O hacker ficou encantado após cruzar o caminho com Bia e os dois logo começaram a namorar, mesmo ela sabendo sobre a história dele com a mãe de Tonho. Desta vez, Oto decidiu dar mais um passo na relação e vai casar com a nova namorada, mas a notícia deixou a sua ex-noiva desconcertada.

A maranhense resolve ir ao apartamento do ex-amado esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao processo envolvendo seu nome. Ao chegar no local, ela se depara com Bia e logo começa a explicar o motivo de ter ido até lá.

“Ele não está. Foi no cartório, acertar umas coisas do casamento… O nosso”, responderá a moça, deixando Brisa sem reação.

Constrangida, a mãe de Tonho pergunta se eles vão casar e a atual namorada de Oto afirma que “sim, por agora”. Brisa ficará triste com a novidade e busca ajuda com Dante, amigo dela e do ex-noivo.

“O senhor sabia! E o senhor não me fala nada! Me deixa passar esse vexame. Eu fui lá, bati na porta dele”, dirá ela, chorando nos braços do professor.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)